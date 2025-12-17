На Кубани временно закрылись детские сады и школы после атаки беспилотников

На Кубани приостановили работу 21 детского сада и трех школ после атаки дронов

В Славянском районе Краснодарского края приостановили работу 21 детского сада и трех школ из-за отключения воды и электроэнергии после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Руденко в своем Telegram-канале

»[В результате атаки БПЛА в Славянском районе] приостановлена деятельность 21 детского сада и трех школ в связи с отключение воды, электричества и тепла», — написал он.

Вице-губернатор отметил, что пять школ перешли на режим работы по ступенчатому расписанию.

17 декабря две высоковольтные линии электропередачи были повреждены обломками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянском районе Кубани. По данным оперштаба, в результате падения частей дрона около 38,8 тыс. человек некоторое время оставались без электроснабжения.

Для проведения восстановительных работ на место инцидента оперативно выехали пять аварийных бригад — 20 человек и 5 единиц техники. По состоянию на 9:11 по мск без электричества оставались 12,7 тыс. человек.

Ранее обломки дрона упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани.