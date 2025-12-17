На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили приравнять борьбу с новогодними елками в подъездах к экстремизму

Депутат Делягин предложил наложить мораторий на штрафы за елки в подъездах
Евгений Биятов/РИА «Новости»

В течение новогодних праздников нужно отказаться от штрафов за нарушения пожарной безопасности при установке елок и гирлянд в подъездах. С такой инициативой в письме к профильным ведомствам, имеющимся в распоряжении «Газеты.Ru», выступил зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин.

«Прошу ввести на период новогодних праздников (то есть как минимум до середины января 2026 года) мораторий на наложение штрафа по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» в отношении новогодних украшений жилых домов с использованием исключительно предупреждения (также предусмотренного этой статьей) и сделать этот мораторий традиционным, распространив его на весь предновогодний период и период новогодних праздников. Эта мера позволит сохранить праздничное настроение гражданам России, избежать злоупотреблений правом из‑за религиозных предрассудков радикально настроенных фундаменталистов, а также в целом снизит уровень тревожности граждан России», — говорится в обращении к министру МЧС Александру Куренкову.

Парламентарий в обращении к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву отметил, что в СМИ и социальных сетях уже описывались два скандальных случая в Москве и Подмосковье, когда некоторые жильцы пытались запретить соседям устанавливать елку в подъезде жилого дома, ссылаясь на религиозные убеждения. По мнению Делягина, жильцов, которые пытаются бороться с новогодней атрибутикой, следует считать экстремистами.

«Речь идет не о мусульманах как таковых, а именно о религиозных экстремистах, использующих свою веру как предлог для публичного осуществления экстремистской деятельности и дестабилизации общественной жизни. Данные требования не только портят новогоднее настроение всем в стране, но и уже сейчас, как и любое публичное и остающееся безнаказанным проявление экстремизма, являются значимым фактором разжигания межнациональной и межконфессиональной розни. Прошу дать указания сотрудникам органов внутренних дел относиться к обоснованным религиозными соображениями требованиям отказа от новогодних украшений в публичных местах и жилых домах как к проявлениям религиозного экстремизма», — подчеркнул он.

Делягин уточнил, что информация о том, что установка украшений в подъездах и коридорах жилых домов может обернуться штрафами, вызывает у россиян раздражение и тревогу, а также «портит новогоднее настроение».

Ранее россиянам дали советы, как выбрать качественную живую елку.

