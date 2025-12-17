Названа средняя продолжительность секса у мужчин старше 50 лет

У мужчин в возрасте 45-54 лет средняя продолжительность полового акта в среднем длится 14 минут, а в группе от 55 до 64 лет — 11 минут. Об этом рассказала британский терапевт и сексолог Сара Мулиндва. Эксперта цитирует изданиее Metro.

Врач отметила: по данным исследования британской компании Lovehoney за 2025 год, люди в возрасте от 18 до 24 лет в в среднем занимаются сексом по 16 минут. Самая высокая продолжительность полового акта, по словам Мулиндвы, наблюдается у мужчин от 20 до 30 лет — чуть более 18 минут. Однако затем этот показатель постепенно снижается.

У мужчин в возрасте от 45 до 54 лет половой акт в среднем длится около 14 минут, а в группе от 55 до 64 лет — примерно 11 минут. Эксперт подчеркнула, что такие колебания являются нормальными возрастными изменениями — они связаны с более медленным возбуждением и увеличением времени, необходимого для восстановления.

«При этом сокращение продолжительности секса не означает ухудшения интимной жизни. Напротив, с возрастом у многих мужчин растет сексуальное мастерство и лучшее понимание потребностей партнера», — отмечает специалист.

Мулиндва отметила, что зрелым парам особенно важно уделять внимание прелюдии, сосредотачиваться на телесных ощущениях и не бояться разнообразия, включая использование секс-игрушек. По словам эксперта, в действительности качество интимной близости с возрастом определяется не длительностью полового акта, а вниманием к партнеру и эмоциональной вовлеченностью.

Ранее ученых встревожил рост популярности «грубого» секса.