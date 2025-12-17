На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, чем грозит резкий отказ от кофе

Врач Шуров: резкий отказ от кофе может спровоцировать слабость
true
true
true
close
VictoriaArt/Shutterstock/FOTODOM

Резкий отказ от кофе не вызывает серьезных последствий для организма. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-нарколог, психиатр, главный врач клиники «МедПлюс» Василий Шуров.

Он уточнил, что регулярное употребление этого напитка может вызывать легкую форму привыкания и спровоцировать кратковременный синдром отмены, однако, обычно это проходит за несколько дней.

«Абстиненция от кофе длится буквально три-четыре дня. В этот период человек может ощущать слабость и разбитость, хуже сосредотачиваться. Но серьезной зависимости от кофе не описано. Это, скорее, психологическая привязанность к состоянию бодрости, которое лишь временно маскирует усталость», — пояснил Шуров.

Для снижения потребления кофе врач посоветовал заменять его на безопасные альтернативы, например, цикорий, безкофеиновый кофе или натуральные чаи.

Ученые из Университета Цюриха до этого выяснили, что регулярное потребление кофе может немного сокращать продолжительность сна, но одновременно делает его глубже и, возможно, более восстановительным. Исследователи считают, что мозг способен компенсировать небольшую потерю сна за счет усиления самых глубоких стадий.

Ранее был найден способ продлить свежесть ягод с помощью кофе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами