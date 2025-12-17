Врач рассказал, чем грозит резкий отказ от кофе

Резкий отказ от кофе не вызывает серьезных последствий для организма. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-нарколог, психиатр, главный врач клиники «МедПлюс» Василий Шуров.

Он уточнил, что регулярное употребление этого напитка может вызывать легкую форму привыкания и спровоцировать кратковременный синдром отмены, однако, обычно это проходит за несколько дней.

«Абстиненция от кофе длится буквально три-четыре дня. В этот период человек может ощущать слабость и разбитость, хуже сосредотачиваться. Но серьезной зависимости от кофе не описано. Это, скорее, психологическая привязанность к состоянию бодрости, которое лишь временно маскирует усталость», — пояснил Шуров.

Для снижения потребления кофе врач посоветовал заменять его на безопасные альтернативы, например, цикорий, безкофеиновый кофе или натуральные чаи.

Ученые из Университета Цюриха до этого выяснили, что регулярное потребление кофе может немного сокращать продолжительность сна, но одновременно делает его глубже и, возможно, более восстановительным. Исследователи считают, что мозг способен компенсировать небольшую потерю сна за счет усиления самых глубоких стадий.

