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Кабак о знакомстве с Родригезом: «Тимур был женат»

Актриса Катя Кабак рассказала, что познакомилась с Родригезом 15 лет назад
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актриса Катя Кабак призналась в беседе с изданием «7Дней», что познакомилась с Тимуром Родригезом 15 лет назад.

«Нам было легко общаться, мы понимали друг друга, существовали на одной волне. Тимур был женат, я — в отношениях, потом вышла замуж», — поделилась артистка.

По словам Кабак, поначалу между ними была просто дружба. Артисты поздравляли друг друга с праздниками и приглашали на дни рождения. Позже они длительное время не виделись. Как рассказала актриса, в 2023 году она поздравила Родригеза с днем рождения. Звезды разговорились и решили встретиться. Артистка уточнила, что на тот момент шоумен уже полгода как расстался с женой.

«Мы проболтали весь вечер: у каждого были изменения в жизни, которыми хотелось поделиться. На следующий день договорились пойти на премьеру сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это стало поводом для всеобщего обсуждения и домыслов. Но наши отношения еще долгое время были исключительно дружескими», — поделилась актриса.

В 2023 году Тимур Родригез публично объявил о разводе с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака. В ноябре 2024 года Родригез перестал скрывать роман с актрисой Катей Кабак.

Ранее был назван гонорар Тимура Родригеза за концерт.

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