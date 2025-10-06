Родригез судится из-за алиментов

Певец, телеведущий, актер и комик Тимур Родригез (Тимур Керимов — настоящее имя) подал в суд против бывшей жены Анны Девочкиной. Это выяснила «Газета.Ru».

Родригез хочет изменить размер или форму взыскания алиментов через суд. Подробности не уточняются. Заседание по делу состоится 10 ноября 2025 года.

У Родригеза и Девочкиной есть двое сыновей — Мигель и Даниэль.

В 2023 году Тимур Родригез публично объявил о разводе с Анной Девочкиной после 16 лет брака. Он написал, что не планирует комментировать разлад в семье и называть причины расставания. Однако в одном из интервью шоумен сообщил, что рассказал Девочкиной о разрыве по телефону. В мае 2025 года супруги официально развелись.

В ноябре 2024 года Родригез перестал скрывать роман с актрисой Катей Кабак.

По словам Кабак, поначалу между ними была просто дружба. Актриса уверяла, что начала встречаться с шоуменом, когда Родригез уже долгое время не находился в отношениях с супругой.

