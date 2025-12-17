Появилось видео допроса россиянина, планировавшего с дочерью воевать за Украину

ФСБ обнародовала видео допроса россиянина, которого ранее задержали в Сочи с дочерью при попытке пересечь границу и планировавшего вступить в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео спецслужбы публикует РИА Новости.

На опубликованных кадрах фигурант говорит о том, что хотел уехать на Украину через Грузию, но из-за скопившихся долгов не мог пересечь границу. По этой причине мужчина занялся подпольной деятельностью.

Российские и абхазские силовики ранее задержали в Сочи отца и дочь, которые собирали сведения о российских военных и планировали отправиться воевать за Украину. По данным ведомства, россияне собирались вступить в ряды вооруженного формирования, курируемого Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины, признанного террористической организацией и запрещенного на территории России. Следствие установило, что отец и дочь выходили на связь с представителями организации через Telegram. Получив инструкции от кураторов, они собирали информацию о российских военных и готовились к участию в боевых действиях против России.

Против фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о пособничестве в деятельности террористической организации и участии в такой деятельности, сообщили в ФСБ.

Ранее ФСБ показала кадры задержания жителя Коми, пытавшегося уехать воевать за Украину.