Появилось видео задержания россиянина, пытавшегося вступить в ряды ВСУ

ФСБ показала кадры задержания жителя Коми, пытавшегося уехать воевать за Украину
true
true
true

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала кадры задержания жителя Печоры (республика Коми), который пытался покинуть Россию чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Десятого июня 2025 года принял попытку покинуть территорию России, для того чтобы попасть в Украину и принять участие в боевых действиях против Российской Федерации за Украину», — заявил задержанный в ходе беседы с сотрудниками ведомства.

На кадрах видно, что оперативные сотрудники задержали мужчину в поезде по маршруту Печора — Белгород и вывели его из состава.

В ведомстве отметили, что мужчину задержали в июне 2025 года.

По данным ФСБ, житель Печоры был сторонником ВСУ и намеревался принять участие в диверсионно-разведывательной деятельности против российской армии. Для этого он предоставил свои анкетные данные через мессенджер Telegram куратору запрещенной организации и выполнил проверочное задание, подготовив фото- и видеоматериалы объектов стратегической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса города.

В ФСБ подчеркнули, что его действия квалифицируются как государственная измена.

Ранее жительницу Севастополя осудили на 13 лет за надписи в парке и госизмену.

