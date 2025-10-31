Появилось видео задержания россиянина, пытавшегося вступить в ряды ВСУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала кадры задержания жителя Печоры (республика Коми), который пытался покинуть Россию чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Десятого июня 2025 года принял попытку покинуть территорию России, для того чтобы попасть в Украину и принять участие в боевых действиях против Российской Федерации за Украину», — заявил задержанный в ходе беседы с сотрудниками ведомства.

На кадрах видно, что оперативные сотрудники задержали мужчину в поезде по маршруту Печора — Белгород и вывели его из состава.

В ведомстве отметили, что мужчину задержали в июне 2025 года.

По данным ФСБ, житель Печоры был сторонником ВСУ и намеревался принять участие в диверсионно-разведывательной деятельности против российской армии. Для этого он предоставил свои анкетные данные через мессенджер Telegram куратору запрещенной организации и выполнил проверочное задание, подготовив фото- и видеоматериалы объектов стратегической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса города.

В ФСБ подчеркнули, что его действия квалифицируются как государственная измена.

