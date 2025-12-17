В Челябинской области задержали троих работников миндортранса

В Челябинской области задержаны три сотрудника регионального управления министерства дорожного хозяйства и транспорта в рамках расследования дела о хищении свыше 2,9 млрд рублей при строительстве и ремонте автодорог. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области проводят обысковые мероприятия по местам проживания и работы заместителя начальника отдела правового обеспечения и закупок правового управления Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области [Эмиля] Фаткулина...» — передает агентство слова собеседника.

По его словам, обыски также состоялись у экс-главы отдела по развитию и организации дорожной деятельности Дмитрия Чупахина и главного специалиста службы планирования закупок Яны Богдановой. Отмечается, что все трое были задержаны силовиками. Они являются фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), связанного с экс-главой ведомства Алексеем Нечаевым, которого арестовали в феврале текущего года по обвинению в хищении свыше 2,9 млрд рублей на госконтрактах.

Ранее семь человек арестовали в Челябинской области по делу о хищении выплат участникам СВО.