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Челябинского министра транспорта отправили в СИЗО

Министра транспорта Челябинской области отправили в СИЗО

Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, обвиняемого по делу об особо крупной растрате, отправили в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нечаева Алексея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на срок 01 месяц 22 суток», — говорится в публикации.

Отмечается, что суд отказал адвокатам Нечаева в более мягкой мере пресечения.

На такой же срок в СИЗО отправили бывшего министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрия Микулика.

До этого сообщалось, что правоохранители задержали министра Алексея Нечаева.

СМИ напоминают, что в конце 2024 года был арестован заместитель министра дорожного хозяйства области Станислав Харченко. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, с этим были связаны многомиллионные госконтракты в сфере дорожного хозяйства.

Ранее стало известно о поимке мужчин, засунувших шланг в рот уральским студенткам.

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