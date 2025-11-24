Семь человек арестованы в Челябинской области по делу о хищении выплат участникам СВО

Полиция Челябинской и Свердловской области совместно с управлением Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ выявили этническую организованную преступную группу, похищавшую выплаты участникам СВО, их деятельность пресечена. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

По ее словам, злоумышленники организовали криминальный бизнес по поиску кандидатов на военную службу и отправке их в зону проведения специальной военной операции на Украине с целью дальнейшей кражи единовременных выплат, в том числе тех, которые положены семьям и близким в случае ранения или гибели военнослужащего.

Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — «Мошенничество». Задержаны семь человек, уточнила Волк.

По адресам проживания подозреваемых проведены обыски, изъяты три автомобиля, около 60 сотовых телефонов, банковские и сим-карты, а также другие предметы, которые помогут следствию.

Ранее были арестованы участники банды, похищавшей ветеранов СВО.