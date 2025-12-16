Москвичей предупредили об аномальной погоде до конца недели

Приближающийся к столице циклон принесет в города аномально теплую погоду. Об этом «Москве 24» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что в последние дни в Москве наблюдалась «январская» зима. Временами столбики термометров в Подмосковье опускались до -15°C, а ночью держались на уровне -5°C...-6°C.

«Однако сейчас начинается новый этап потепления. К центру европейской России приближается циклон, и Москва оказывается на его восточной периферии. В этой зоне воздушные массы движутся против часовой стрелки, принося теплый воздух с юга и юго-запада», — сказал руководитель.

Вильфанд добавил, что оттепель продлится в Москве до конца недели.

Накануне главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что оттепель в столице продержится до воскресенья включительно. Однако в середине последней декады декабря ожидается еще одна волна холодной погоды со снегом. Так что Новый год будет вполне комфортным, прогнозирует синоптик.

