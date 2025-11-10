Эксперт высказался о влиянии новых визовых ограничений ЕС на российских туристов

Новые ограничения Европейского союза (ЕС) о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам не вызовут серьезных перемен в туристическом бизнесе. Однако цены на услуги по оформлению документов могут вырасти, заявил kp.ru трэвел-эксперт Алексей Кукаевский.

Специалист отметил, что новость о запрете шенгенских многократных виз для российских туристов спровоцировала панические настроения. Однако, по его словам, Еврокомиссия не может «запретить выдачу виз», а имеет возможность лишь «рекомендовать» и «настаивать». Само вопрос остается исключительно в компетенции каждой страны.

«Как поведут себя страны, выдающие визы российским туристам — пока вопрос открытый. Положение Еврокомиссии от 7 ноября изобилует обтекаемыми формулировками, которые можно по-разному интерпретировать. Если все-таки Еврокомиссия настоит на том, чтобы все шенгенские страны перестали выдавать многоразовые визы российским туристам, где граница этой самой «многоразовости»? В документе нет никаких пояснений на этот счет», — отметил Кукаевский.

При этом эксперт не исключил, что в ближайшее время могут последовать некие ужесточения к пакету документов. Однако, по его мнению, для российских туристов, имеющих постоянное место работы и путешествующих в отпуск, новое положение останется практически незамеченным.

«Новые правила, если они будут действительно приняты всеми странами, кто выдает визы россиянам, осложнят путешествие путешественникам, кто, к примеру, хочет отправиться в круиз с выходом из ЕС, заходом в порт Африки или Великобритании и возвращением в шенген. Или, к примеру, планирует путешествие в США или Канаду через крупные авиахабы в ЕС», — объяснил специалист.

Он отметил, что проблемой может стать лишь сокращение количества слотов на подачу документов. При этом Кукаевский добавил, что на фоне повышенного спроса могут вырасти цены на услуги агентств и частных специалистов, которые помогают в оформлении шенгенских виз.

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. Согласно новым правилам, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Эти меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

