Россиянам объяснили правила выплаты больничных самозанятым

Правозащитница Дашевская: закон о больничном для самозанятых требует уточнений
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Самозанятые россияне с 2026 года получат возможность выйти на больничный. Пособие им будут начислять в случае болезни, травмы или необходимости ухода за ребенком. Однако многие пункты остаются неясными, поэтому в ближайшее время должны появиться дополнительные уточнения, заявила 360.ru правозащитница Московской коллегии адвокатов «Бастион защиты» Екатерина Дашевская.

Под страховые случаи, помимо болезни, попадают также карантин с ребенком, профилактическое лечение в санатории по назначению врача, протезирование в стационаре. То есть пособие получат только те, кто оказался временно нетрудоспособен именно по состоянию здоровья. И хотя сегодня обязательное соцстрахование назначается также по беременности и родам, в законопроекте о таких основаниях данных нет, отметила юрист. По ее мнению, это говорит о неполном соцпакете, и нет гарантий, что в последующем эти основания для выхода на больничный предусмотрят.

Дашевская отметила, что, исходя из принятого документа, 100% страховой суммы получат самозанятые, успевшие накопить минимум восьмилетний стаж. При этом сам эксперимент предполагается пока распространить на 2026-28 годы.

«Скорее всего, предполагается учет совокупного страхового стажа гражданина, а не только стажа в статусе самозанятого, — пояснила правозащитница. — Если человек ранее работал по трудовому договору и работодатель уплачивал за него страховые взносы, этот период должны включить в общий страховой стаж. Такой подход соответствует общей логике социального страхования и уже применяется в других режимах».

Однако прямо в законе эти пункты не прописаны, поэтому, скорее всего, от Минтруда потребуются дополнительные разъяснения, добавила юрист.

Напомним, 15 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные. Речь идет об эксперименте о добровольном страховании таких граждан в рамках системы обязательного социального страхования, который будет проводиться с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года. Причем в еще в одном подписанном главой государства (корреспондирующем) законе говорится, что самозанятым также будут доступны декретные выплаты. Размер пособия зависит от стажа, страховой суммы, срока уплаты взносов.

Ранее самозанятых предупредили об усилении налогового контроля в 2026 году.

