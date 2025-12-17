«Единая Россия» повысит доступность лекарств в отдаленных населенных пунктах

Законопроект «Единой России» о мобильных аптеках облегчит жизнь сельским жителям, рассказал «Известиям» секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Он отметил, что инициативу партии внесут в Госдуму 17 декабря.

«Вопрос доступности лекарственных препаратов для жителей отдаленных и малонаселенных населенных пунктов стоит достаточно остро», — сказал он.

Якушев добавил, что жители сел и деревень не всегда могут доехать до административных центров, чтобы там приобрести нужные им лекарства.

«Передвижные аптеки значительно облегчат жизнь сельских жителей», — сказал он.

Напомним, в рамках инициативы «Единой России», поддержанной правительством, каждая передвижная аптека будет обслуживать до 50 сел, где сегодня нет постоянного доступа к лекарствам.