Ленобласть предложила изымать неиспользуемые по целевому назначению земли для льготников

Ленинградская область намерена внести в Госдуму предложение об изменении Земельного кодекса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Инициатива направлена на создание механизма изъятия неиспользуемых по целевому назначению земельных участков с последующей передачей их в муниципальную собственность для обеспечения льготных категорий граждан.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко считает, что подобный механизм поможет региону обеспечить землей и многодетные семьи, и семьи участников СВО.

«Считаю, что в нынешних условиях Земельный кодекс может работать более эффективно, если в нем будет предусмотрена норма об изъятии неиспользуемых по целевому назначению земельных участков (недострой, заросшие борщевиком частные земли) в муниципальную собственность для обеспечения участками льготников», — сказал он.

По словам Дрозденко, в первую очередь речь идет о многодетных семьях и семьях участников специальной военной операции.

В настоящее время закон позволяет продавать участки, признанные судом неиспользуемыми, только на публичных торгах. Губернатор подчеркнул, что такой порядок не решает проблему обеспечения землей нуждающихся.

«Возможность возврата земель в казну для ликвидации очередей сегодня остро необходима. При этом компенсация собственнику может быть предусмотрена в размере рыночной стоимости участка», — отметил Дрозденко.