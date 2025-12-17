На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ленобласть предложила изымать неиспользуемые по целевому назначению земли для льготников

Ленобласть направит предложение изменить Земельный кодекс в Госдуму
true
true
true
close
Комитет по печати Ленинградской области

Ленинградская область намерена внести в Госдуму предложение об изменении Земельного кодекса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Инициатива направлена на создание механизма изъятия неиспользуемых по целевому назначению земельных участков с последующей передачей их в муниципальную собственность для обеспечения льготных категорий граждан.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко считает, что подобный механизм поможет региону обеспечить землей и многодетные семьи, и семьи участников СВО.

«Считаю, что в нынешних условиях Земельный кодекс может работать более эффективно, если в нем будет предусмотрена норма об изъятии неиспользуемых по целевому назначению земельных участков (недострой, заросшие борщевиком частные земли) в муниципальную собственность для обеспечения участками льготников», — сказал он.

По словам Дрозденко, в первую очередь речь идет о многодетных семьях и семьях участников специальной военной операции.

В настоящее время закон позволяет продавать участки, признанные судом неиспользуемыми, только на публичных торгах. Губернатор подчеркнул, что такой порядок не решает проблему обеспечения землей нуждающихся.

«Возможность возврата земель в казну для ликвидации очередей сегодня остро необходима. При этом компенсация собственнику может быть предусмотрена в размере рыночной стоимости участка», — отметил Дрозденко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами