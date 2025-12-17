Диетолог объяснила, как составить новогоднее меню для пожилых родственников

Для того чтобы новогодние праздники прошли комфортно для всей семьи, важно позаботиться о здоровье пожилых родственников и составить меню, которое не навредит их здоровью. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, диетолог РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Екатерина Иванникова.

«Как правило, пожилые люди принимают большое количество лекарственных препаратов, которые могут вступать во взаимодействие с этанолом. Алкоголь влияет на клетки головного мозга, создает дополнительную нагрузку на печень и почки, его концентрация в организме пожилого человека нарастает гораздо быстрее, чем у более молодого», — объяснила эксперт.

Она объяснила, что это может стать причиной потери чувства баланса, замедления реакции, а также увеличения риска падения и переломов.

Кроме того, по словам диетолога, пациентам с хроническими заболеваниями в острой стадии, в числе которых язвенная болезнь, необходим индивидуальный рацион. Составить его поможет лечащий врач.

Также специалист порекомендовала откладывать десерты на утро после Нового года. Особенно важно не употреблять в праздничную ночь мучные сладости. А после застолья следует постепенно возвращаться к привычному рациону, при необходимости улучшая пищеварение с помощью ферментов.

Нутрициолог Юлия Хлопова до этого рассказала «Газете.Ru», что сделать новогоднее меню легким и сбалансированным помогут блюда с рыбой. По ее словам, этот продукт содержит в себе белок, который легко усваивается организмом, поэтому такие блюда дают ощущение сытости без тяжести.

