Врач рассказала, кому противопоказаны мандарины

Несмотря на то, что мандарины богаты витаминами и ценными микроэлементами, из-за содержащейся в них кислоты, они противопоказаны при обострении желудочно-кишечных заболеваний. С осторожностью к фрукту стоит относиться пациентам с диабетом и аллергикам. Об этом сообщила врач-диетолог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Меру при этом стоит знать и здоровым людям, подчеркнула эксперт.

«Детям до трех лет можно съедать не больше двух-трех долек, с трех лет — половину мандарина, а дошкольникам не навредит и целый мандарин. Для детей школьного возраста и взрослых норма примерна одна: два-три мандарина в день», — сказала Пичугина.

Она также посоветовала не употреблять мандарины на голодный желудок, а полакомившись ими, полоскать рот водой, чтобы кислота не повредила зубную эмаль.

В пресс-службе Роскачества до этого объяснили, как выбрать хорошие мандарины. Специалисты советуют внимательно оценить внешний вид фруктов, состояние и цвет кожуры, а также вес. Если есть темные пятна и другие повреждения, встречаются участки с измененной структурой — это признаки того, что плоды были либо переморожены, либо испорчены.

