В Петербурге задержали охранницу школы, где ученик напал на учительницу

СК: охранница школы в Петербурге, где ученик ранил ножом учительницу, задержана
Максим Блинов/РИА Новости

Сотрудница охраны школы в Санкт-Петербурге, в которой ученик напал с ножом на учительницу, задержана. Об этом сообщило городское управление Следственного комитета России в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«По подозрению в указном преступлении задержана сотрудник охранного предприятия, осуществлявшая свои должностные обязанности в день нападения в школе», — говорится в сообщении.

Нападение произошло накануне. Девятиклассник пришел в школу с ножом и нанес не менее трех ранений 29-летней учительнице математики. Предварительно, причиной стала плохая оценка. Одноклассники школьника утверждают, что он хотел отомстить преподавательнице, так как из-за отметки расстроилась его мать. Однако сама женщина заявила правоохранителям, что нападение, скорее, спровоцировал разлад в семье. Подробности — в материале «Газета.Ru».

Ранее стало известно о состоянии учительницы, пострадавшей от рук школьника в Петербурге.

