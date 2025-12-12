Стало известно, увидят ли москвичи метеорный поток Урсиды в ночь зимнего солнцестояния

Жители и гости Москвы смогут увидеть метеорный поток Урсиды в ночь зимнего солнцестояния, с 21 на 22 декабря. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, это явление будет связано с кометой 8P/Туттля — Земля пролетит сквозь шлейф оставленных ею частиц. Эксперт уточнила, что наблюдать за потоком можно будет по всей России с 17 по 27 декабря в случае ясной погоды. Метеоры будут как бы «вылетать» из созвездия Малой Медведицы.

Рублева добавила, что москвичи ощутят последствия зимнего солнцестояния, потому что продолжительность светового дня составит семь часов — солнце в Москве взойдет около 08:58 и зайдет в 15:58.

«Это астрономическое событие, которое невозможно увидеть напрямую, но его последствия ощущаются в повседневной жизни: уже в 15:00 начинаются сумерки, а к 18:00–19:00 наступает глубокая ночь», — заключила она.

Астрономы из Женевского университета, швейцарского научного центра PlanetS и Монреальского института исследований экзопланет до этого впервые непрерывно отследили, как атмосфера экзопланеты утекает в космос на протяжении целой орбиты. Наблюдения, выполненные телескопом Джеймса Уэбба, показали, что газовый гигант WASP-121b окружен не одним, а двумя гигантскими шлейфами гелия, растянутыми более чем на половину его орбиты.

Ранее ученые впервые зафиксировали редкую ядерную реакцию на Солнце.