Астроном рассказала, когда ждать самый короткий день в году

Самый короткий световой день ждет россиян 21 декабря. Он составит менее семи часов, сообщила РИА Новости астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

«Двадцать первого декабря 2025 года в 18:03 мск склонение Солнца на небесной сфере достигает минимума, это 23,5 градуса к югу от небесного экватора, это момент зимнего солнцестояния», — сказала она.

Астроном рассказала, что в начале декабря продолжительность светового дня составляет 7 часов 27 минут, а 21 декабря солнце зайдет уже спустя 6 часов 59 минут 51 секунду после рассвета.

При этом к концу декабря световой день увеличится до 7 часов 5 минут.

12 ноября световой день в Москве длится около 8 часов 33 минут. В этот день восход солнца приходится на 07:56, а закат — примерно на 16:29.

До этого врач-офтальмолог Анна Соловей сообщила, что смешанное освещение, если работать в световой день при лампе, не портит зрение, как считалось ранее.

Ранее в России оценили последствия запуска в космос гигантских зеркал.