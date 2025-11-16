В Казахстане предупредили о новом снижении уровня Каспия к концу десятилетия

ТАСС: уровень Каспийского моря продолжает снижаться и может упасть еще на 0,5 м

Уровень Каспийского моря при сохранении текущих климатических и антропогенных тенденций может снизиться еще почти на полметра к 2030 году. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.

В ведомстве уточнили, что с 2006 года уровень Каспия уже уменьшился более чем на два метра. По данным наблюдательных станций на октябрь 2025 года, средние значения составляли минус 29,48 м по Балтийской системе высот в северо-восточной части моря и минус 29,54 м на востоке. Казахстанские исследователи рассчитали, что к 2030 году показатель может опуститься до минус 29,9 м.

Уровень Каспия исторически колеблется под воздействием природных и антропогенных факторов. Систематические наблюдения с 1900 по 2024 год показывают общее снижение почти на четыре метра. Главным источником питания остается река Волга, на которой размещены многочисленные гидротехнические сооружения. Существенно влияет и изменение климата.

Министерство отметило, что среднегодовая температура воздуха растет: за период 1976–2024 годов прирост составил +0,19°C на каждые 10 лет для мира, +0,36°C для Казахстана и +0,51°C для Каспийского региона. Повышение температуры усиливает испарение, что также способствует падению уровня моря.

В ведомстве напомнили, что в апреле 2026 года в Астане пройдет Региональный экологический саммит. Одной из ключевых тем панельной сессии станет проблема снижения уровня Каспийского моря и меры, которые могут быть приняты в рамках регионального сотрудничества.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Каспийское море мелеет из-за экологии.