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Эксперты рассказали, что Моисей мог разделить Красное море благодаря природному явлению

Daily Star: Моисей мог разделить Красное море благодаря обратному нагону воды
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freepik.com

Эксперты рассказали, что Моисей мог разделить Красное море благодаря редкому природному явлению, пишет Daily Star.

Группа исследователей из США и Израиля заявила, что ей удалось смоделировать ситуацию, при которой воды могли временно отступить, открыв путь через мелководную зону. Согласно их выводам, такое явление могло произойти в определенных метеорологических условиях.

Специалисты использовали данные гидродинамического моделирования и исторические сведения о возможных местах пересечения Красного моря, упоминаемых в Библии. По их словам, сильный ветер, дующий в течение нескольких часов подряд, мог вытолкнуть воду из мелководной лагуны или залива, создав проход по дну, который на время стал сухим.

Такое природное явление известно как «обратный нагон воды», когда сильный ветер может отогнать воду от побережья на значительное расстояние. Ученые подчеркнули, что их работа не ставит целью подтвердить или опровергнуть библейское повествование, а предлагает возможное естественное объяснение события, часто воспринимаемого как чудо.

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