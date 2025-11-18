В Архангельской области нашли два особо крупных алмаза ювелирного качества

В Архангельской области нашли два уникальных по весу и чистоте алмаза

На месторождении имени В. Гриба в Архангельской области нашли два алмаза ювелирного качества массой 55,96 и 135,75 карата. Об этом губернатор региона Александр Цыбульский сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, по размеру эти находки стали третьей и четвертой наиболее крупной добычей на месторождении в текущем году.

Он добавил, что оба камня отличаются высокой чистотой, прозрачностью и выразительной природной формой. Он отметил, что алмазы вошли в число 50-го и 51-го уникальных экземпляров, добытых в ходе промышленной разработки карьера.

До этого житель США Дьюи Уайт во время отдыха с женой в государственном парке Crater of Diamonds в Арканзасе выкопал бриллиант весом 2,71 карата. На лопате оказался белый бриллиант размером с горошину. Дьюи назвал находку «Алмазом надежды», объяснив, что «все это время просто надеялся найти хоть один настоящий камень».

По данным администрации парка, «Алмаз надежды» стал четвертым по величине алмазом, найденным на территории Crater of Diamonds в этом году.

