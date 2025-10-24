На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина выкопал бриллиант весом 2,71 карата во время прогулки в парке

UPI: в США мужчина нашел бриллиант весом 2,71 карата в парке
Arkansas State Parks

Житель США Дьюи Уайт во время отдыха с женой в государственном парке «Crater of Diamonds» в Арканзасе нашел бриллиант весом 2,71 карата, пишет UPI.

Супруги уже посещали парк в начале своего путешествия и, впечатлившись, решили вернуться туда на обратном пути. Во второй визит Уайт купил специальные ситовые экраны и отправился в зону Canary Hill, которую ему порекомендовал местный завсегдатай.

«Он сказал, что это хорошее, тенистое место — и, похоже, не ошибся», — рассказал Дьюи .

Мужчина признался, что сразу понял, что нашел не обычный камень:

«Он выглядел как кусочек металлического стекла. В тот момент я уже знал — это что-то особенное», — вспоминает американец.

На лопате действительно оказался белый бриллиант размером с горошину. Дьюи назвал находку «Алмазом надежды», объяснив, что «все это время просто надеялся найти хоть один настоящий камень».

По данным администрации парка, «Алмаз надежды» стал четвертым по величине алмазом, найденным на территории «Crater of Diamonds» в этом году.

Парк остается единственным местом в США, где любой желающий может искать и оставлять найденные алмазы себе.

Ранее владельцу ювелирного магазина вживили бриллиант в глазной протез.

