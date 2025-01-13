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Стало известно, о какой возможности мечтают россияне на работе

Superjob: каждый четвертый россиянин мечтает брать на работу питомца
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Depositphotos

Время от времени брать с собой на работу кота или собаку мечтает каждый четвертый их владелец. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Superjob.

В публикации отмечается, что возможность приводить домашних животных на работу сегодня существует в 12% компаний. За подобную возможность высказались 26% россиян.

Порядка 39% граждан отнеслись к подобному отрицательно. Респонденты объяснили это неудобством для коллег, аллергией на шерсть или стрессом для питомцев.

26% сотрудников нейтрально отнеслись к возможности приносить домашних животных на работу.

До этого стало известно, что чаще всего в детстве россияне, думая о профессии мечты, хотели стать врачами (15%) и учителями (14%).

Следом идут творческие профессии — актеры и актрисы (10%). Далее расположены профессии, требующие смелости и решительности — космонавты (8%), пилоты и летчики/стюардессы (по 7% каждый) и полицейские (7%). Не меньшей популярностью пользуются ученые (7%) и художники (7%).

Ранее выяснилось, что более половины россиян работали в новогодние праздники.

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