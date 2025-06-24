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Россияне назвали профессию мечты

Исследование: треть россиян мечтают о профессии путешественника
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Shutterstock

Исследование образовательного холдинга Skillbox и социальной сети Одноклассники показало, что треть россиян мечтает о профессии тревел-эксперта. Результат исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

44% респондентов регулярно просматривают обучающий или DIY-контент. Среди самых популярных тематик кулинария (62%), ремонт и обустройство дома (41%), работа с техникой (34%), сад и огород (28%), красота и уход за собой (26%), рукоделие (21%).

Треть опрошенных (33%) смотрит такой контент в качестве хобби, 30% — для решения бытовых задач, а 5% таким образом осваивают новую профессию. В целом россияне готовы переквалифицироваться, чтобы получать от профессии максимум удовольствия и стабильный доход.

Среди занятий мечты наиболее популярны: путешествовать и рассказывать о странах (34%), разрабатывать что-то свое (23%), заниматься творчеством (23%), работать руками (22%), осваивать кулинарию (19%), работать с растениями (16%), преподавать (13%), вести блог (13%), работать с животными (11%).

Лишь 8% отметили, что не хотели бы вообще ничем заниматься профессионально, а предпочли бы просто отдыхать.

Опрос проводился среди 2000 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Все они проживают преимущественно в городах-миллионниках: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и других.

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