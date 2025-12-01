Испанская Iberia продлила приостановку полетов в Венесуэлу до конца года

Испанская авиакомпания Iberia приняла решение продлить приостановку полетов в Венесуэлу до 31 декабря текущего года. Об этом сообщило агентство Servimedia.

Воздушный перевозчик следует рекомендациям Европейского агентства по безопасности полетов, отмечает агентство.

Iberia возобновит рейсы в Венесуэлу, как только будут восстановлены полные гарантии безопасности, утверждают в компании.

30 ноября президент США Дональд Трамп пригрозил венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро возможными силовыми мерами в случае, если тот не покинет свой пост. До этого Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и в ее окрестностях. Это заявление было сделано на фоне укрепления американской военной группировки в Карибском бассейне. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Позже сообщалось, что переговоры администрации американского президента Дональда Трампа с главой Венесуэлы Николасом Мадуро зашли в тупик из-за трех вопросов.

Ранее Трамп высказался о связи «закрытия» воздушного пространства с ударом по Венесуэле.