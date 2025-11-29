Соседний с Венесуэлой остров остановил с ней авиасообщение

Международный аэропорт острова Аруба, расположенного в 29 км от ближайшей точки венесуэльского побережья, запретил любые воздушные перевозки в южноамериканскую страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.

Он рассказал, что до конца декабря коммерческим и гражданским самолетам запрещено доставлять пассажиров, грузы и почту в Венесуэлу и обратно.

Аруба — самоуправляемое гособразование в составе Нидерландов.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что воздушное пространство над южноамериканской республикой и прилегающими территориями закрыто для всех полетов. При этом политик обратился к авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми. Власти Испании и Португалии тоже рекомендовали перевозчикам не летать над Венесуэлой.

А в начале месяца Вашингтон приступил к модернизации заброшенной больше 20 лет назад базы ВМС США «Рузвельт-Роудс» и начал возводить инфраструктуру в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах. Аналитики сочли, что все эти действия указывают на подготовку, которая поможет американским военным проводить операции на территории Венесуэлы. В октябре Трамп говорил, что «следующим шагом будет суша».

Ранее политолог допустил, что США попытаются убрать Мадуро ракетными ударами.