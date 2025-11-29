На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Соседний с Венесуэлой остров остановил с ней авиасообщение

Аэропорт Арубы запретил все перевозки в Венесуэлу
true
true
true
close
mailcaroline/Shutterstock/FOTODOM

Международный аэропорт острова Аруба, расположенного в 29 км от ближайшей точки венесуэльского побережья, запретил любые воздушные перевозки в южноамериканскую страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.

Он рассказал, что до конца декабря коммерческим и гражданским самолетам запрещено доставлять пассажиров, грузы и почту в Венесуэлу и обратно.

Аруба — самоуправляемое гособразование в составе Нидерландов.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что воздушное пространство над южноамериканской республикой и прилегающими территориями закрыто для всех полетов. При этом политик обратился к авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми. Власти Испании и Португалии тоже рекомендовали перевозчикам не летать над Венесуэлой.

А в начале месяца Вашингтон приступил к модернизации заброшенной больше 20 лет назад базы ВМС США «Рузвельт-Роудс» и начал возводить инфраструктуру в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах. Аналитики сочли, что все эти действия указывают на подготовку, которая поможет американским военным проводить операции на территории Венесуэлы. В октябре Трамп говорил, что «следующим шагом будет суша».

Ранее политолог допустил, что США попытаются убрать Мадуро ракетными ударами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами