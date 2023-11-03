Министерство юстиции России дополнило реестр иноагентов пятью именами

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, внеся туда пять новых человек и исключив одну организацию. Соответствующие изменения отражены в реестре на официальном сайте ведомства.

Согласно информации Минюста, список иноагентов пополнился журналистами Дмитрием Губиным (признан в РФ иностранным агентом), Дмитрием Еловским (признан в РФ иностранным агентом) и Андреем Солдатовым (признан в РФ иностранным агентом), юристом Кириллом Качуром (признан в РФ иностранным агентом) и политологом Марией Снеговой (признана в РФ иностранным агентом). Все они на данный момент проживают за рубежом.

Как пояснили в министерстве, Губин, Еловский, Качур и Солдатов занимались распространением ложной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях. Снеговая участвовала в качестве респондента на информплощадках зарубежных структур, а также создавала и обнародовала материалы иностранных агентов.

«Из реестра иноагентов <...> исключена региональная национально-культурная общественная организация «Туба калык» (Тубалары)», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что алтайскую организацию исключили из перечня в связи с ее ликвидацией.

До этого Останкинский суд Москвы постановил оштрафовать писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом) на 50 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента в соцсетях.

Ранее глава Минюста РФ Чуйченко заявил, что не считает закон об иноагентах репрессивным.