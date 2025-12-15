В Роскачестве объяснили, как выбрать хорошие мандарины

Чтобы выбрать хорошие, спелые и сладкие мандарины следует внимательно оценить их внешний вид, состояние и цвет кожуры, а также вес. Если на фруктах есть темные пятна и другие повреждения, а также встречаются участки с изменённой структурой – это признак того, что они были либо переморожены, либо испорчены, объяснили RT в пресс-службе Роскачества.

Специалисты подчеркнули, что хорошие мандарины должны иметь равномерную окраску. На них не должно быть вмятин, а сами они должны иметь ощутимый вес в руке – это признак спелости и сочности. Кроме того, плоды должны обладать выраженным ароматом, а кожура должна легко счищаться.

Эксперты Роскачества подчеркнули, что не зелень на кожуре, листочки и зеленый хвостик – это не признак свежести фрукта, а показатель его незрелости. Причем часто листочки добавляют искусственно для декора, поэтому ориентироваться на такие признаки не стоит.

«При покупке упакованных мандаринов выбирайте партию, где плоды схожи по размеру и цвету, без явных дефектов», — пояснили специалисты.

До этого врач-диетолог клиники «Атлас», специалист превентивной медицины Анастасия Ефимова рассказала «Газете.Ru», что в день можно съедать 2-4 мандарина — это безопасная норма для здорового взрослого. Она также рекомендовала ограничивать количество цитрусовых в рационе людям с диабетом, выраженной ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), синдромом раздраженного кишечника и тем, кто склонен заедать стресс сладким или фруктами.

