Госдума обязала управляющие компании общаться с жильцами через чаты в Max

Госдума приняла закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по обращению с ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере Max. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ, принятый во втором и третьем чтениях, устанавливает, что порядок такого взаимодействия определит Минстрой России. Закон также вносит изменения в правила оформления протоколов общих собраний собственников и процедуру избрания членов советов МКД. Кроме того, вместо квалификационного экзамена для руководителей управляющих компаний вводится система независимой оценки квалификации.

6 декабря россияне начали получать от Госуслуг уведомления о создании домовых чатов в мессенджере Max.

12 ноября министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса заявил, что до конца текущего года в MAX должны быть созданы чаты жильцов для каждого многоквартирного дома в стране.

Ранее российские супермаркеты начали подтверждать совершеннолетие покупателей через MAX.