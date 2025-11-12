В России многоквартирные дома обязали создать чаты жильцов в Max

Файзуллин: чат жильцов для каждого дома должны создать в Max до конца года

До конца 2025 года в мессенджере Max должны создать чаты жильцов для каждого многоквартирного дома в России. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации, передает РИА Новости.

«Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года и перевести на него все то, что находилось в Telegram и Whatsapp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией), и официально закрепить статус официального домового чата», — сказал глава ведомства.

Файзуллин добавил, что реализация данного решения затронет почти миллион многоквартирных домов по всей России.

В конце октября число пользователей национальной платформы Max превысило 50 миллионов. Среднесуточный охват составил более 19 млн человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября, когда мессенджером воспользовались 22,5 млн пользователей.

Бета-версия цифровой платформы Max была запущена VK в марте этого года. В мессенджере можно обмениваться сообщениями, голосовыми и видеозвонками, а также отправлять файлы объемом до четырех гигабайт. Приложение доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.

Ранее регистрация в Max стала доступна жителям стран СНГ.