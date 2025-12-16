Журналистов оставили на заседании Верховного суда по жалобе покупательницы квартиры Долиной

Верховный суд (ВС) России отказал в ходатайстве представителю певицы Ларисы Долиной, который требовал удалить журналистов с рассмотрения жалобы по делу о покупке квартиры артистки. Об этом сообщил ТАСС.

На закрытии процесса настаивала адвокат Долиной Мария Пухова, однако судья приняла решение о проведении заседания в открытом режиме в виду «большого общественного резонанса дела».

Заседание началось в 15:00 мск. ВС обещал провести онлайн-трансляцию.

Долина и покупательница квартиры Полина Лурье выступают сторонами в деле, связанном с продажей квартиры в столичных Хамовниках. В прошлом году певица продала свою квартиру за 112 млн рублей и перевела эти деньги мошенникам. После этого она решила вернуть недвижимость и подала в суд, который удовлетворил ее иск, в результате чего Лурье лишилась денег и квартиры.

Ранее ассоциация юристов выступила в поддержку покупательницы квартиры Долиной.