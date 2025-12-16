Появились подобности об одном из нападавших на пляже в Сиднее

Hindu: один из подозреваемых в совершении теракта в Сиднее родом из Индии

Один из двух террористов, совершивших нападение на пляже Бондай в Сиднее, родом из индийского города Хайдарабад, Об этом пишет индийская газета Hindu.

«Саджид Акрам, 50 (лет — ред.), один из двух нападавших на пляж Бондай, которые расправились с людьми на еврейском мероприятии в воскресенье (14 декабря 2025) в Австралии, родом из Хайдарабада», — сказано в материале.

Как выяснили журналисты, второй нападавший — сын Саджида Акрама Навид. Он родился в Австралии в 2001 году и имеет гражданство этой страны.

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. На мероприятие собрались около 2 тысяч членов еврейской общины. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. В результате не стало 15 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за теракт в Сиднее на своего австралийского коллегу Энтони Албаниза и его правительство.

Ранее Трамп пообещал защищать еврейский народ от внешних нападок.