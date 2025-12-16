В Киеве подожгли отделение «Укрпочты» «по заданию СБУ»

В Киеве в микрорайоне Лесной массив мужчина поджег отделение «Укрпочты», считая, что тем самым помогает Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила украинская прокуратура.

По данным следствия, друг подозреваемого познакомился в интернете с девушкой, после чего ему позвонили неизвестные и заявили, что она задержана СБУ за сотрудничество со спецслужбами РФ. Звонившие также утверждали, что ее сообщник работает в одном из отделений «Укрпочты», и для разоблачения российского агента необходимо поджечь помещение.



Выполнить это задание согласился его 25-летний друг. Он облил бензином дверь почтового отделения и поджег ее. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

1 декабря суд на Украине арестовал с правом внесения залога 30-летнего мужчину, обвиняемого в совершении поджога синагоги в Черновцах. Известно, что подозреваемый состоит на учете в специализированном медучреждении. Мужчина может выйти по залогу при уплате 240 тыс. гривен (более 400 тысяч рублей).

Как сообщал посол Израиля в Киеве Михаил Бродский, во время пожара обошлось без пострадавших, однако «помещению синагоги нанесен ущерб».

Ранее сообщалось, что курганский подросток передавал Киеву данные о россиянах за $30.