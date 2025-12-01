На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине арестовали мужчину за поджог исторической синагоги

Суд на Украине арестовал мужчину за поджог исторической синагоги в Черновцах
true
true
true
close
Нацполиция Украины

Суд на Украине арестовал с правом внесения залога 30-летнего мужчину, обвиняемого в совершении поджога синагоги в Черновцах. Об этом сообщили в местной полиции.

Известно, что подозреваемый состоит на учете в специализированном медучреждении.

«Находясь в религиозном сооружении, стащил часть книг на пол и поджег их зажигалкой. В результате противоправных действий злоумышленника повреждено имущество религиозной общины», — говорится в сообщении.

Мужчину арестовали, но он может выйти по залогу при уплате 240 тыс. гривен (более 400 тысяч рублей).

Как сообщал посол Израиля в Киеве Михаил Бродский, во время пожара обошлось без пострадавших, однако «помещению синагоги нанесен ущерб».

Синагога была основана раввином Исраэлем из Ружина и возведена около 180 лет назад. В 2017 году здание прошло реставрацию. Синагога считается одним из значимых объектов хасидского наследия.

Утром 6 октября в Пятигорске сотрудники ФСБ задержали россиянина, который планировал поджечь здание еврейской религиозной общины. По данным ведомства, подозреваемый хотел совершить теракт с помощью бутылок с зажигательной смесью.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в попытке поджога синагоги в Обнинске подростки были задержаны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами