На Украине арестовали мужчину за поджог исторической синагоги

Суд на Украине арестовал мужчину за поджог исторической синагоги в Черновцах

Суд на Украине арестовал с правом внесения залога 30-летнего мужчину, обвиняемого в совершении поджога синагоги в Черновцах. Об этом сообщили в местной полиции.

Известно, что подозреваемый состоит на учете в специализированном медучреждении.

«Находясь в религиозном сооружении, стащил часть книг на пол и поджег их зажигалкой. В результате противоправных действий злоумышленника повреждено имущество религиозной общины», — говорится в сообщении.

Мужчину арестовали, но он может выйти по залогу при уплате 240 тыс. гривен (более 400 тысяч рублей).

Как сообщал посол Израиля в Киеве Михаил Бродский, во время пожара обошлось без пострадавших, однако «помещению синагоги нанесен ущерб».

Синагога была основана раввином Исраэлем из Ружина и возведена около 180 лет назад. В 2017 году здание прошло реставрацию. Синагога считается одним из значимых объектов хасидского наследия.

Утром 6 октября в Пятигорске сотрудники ФСБ задержали россиянина, который планировал поджечь здание еврейской религиозной общины. По данным ведомства, подозреваемый хотел совершить теракт с помощью бутылок с зажигательной смесью.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в попытке поджога синагоги в Обнинске подростки были задержаны.