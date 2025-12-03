Курганский подросток передавал Киеву данные о россиянах за $30

В Кургане задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в государственной измене. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, подросток в Telegram установил контакт с представителем подконтрольного Службе безопасности Украины (СБУ) террористического движения и сам выразил желание сотрудничать. Молодой человек размещал в публичных местах Кургана надписи с призывами вступать в украинскую организацию, а также отправлял фото автомобилей со символикой СВО. В качестве вознаграждения подросток получил $30.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подростку грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящий момент молодой человек находится под стражей.

До этого подростка приговорили к 7,5 годам лишения свободы за диверсию на железнодорожном перегоне станций «Орел — Стальной Конь». Суд установил, что в феврале прошлого года молодой человек вместе с приятелем устроил поджог релейного шкафа на железной дороге. Он сделал это по заданию сотрудника украинской разведки за вознаграждение.

Ранее жителя Москвы по фамилии Кац заподозрили в госизмене.