На западе Украины подожгли синагогу

Садигурскую синагогу подожгли в Черновцах на западе Украины. Об этом сообщил посол Израиля в Киеве Михаил Бродский.

«По предварительной информации, совершивший поджог страдает психическим заболеванием. Он задержан полицией», — написал дипломат.

По его словам, обошлось без пострадавших, однако «помещению синагоги нанесен ущерб». Бродский добавил, что посольство Израиля поддерживает связь с раввином Черновцов и местной еврейской общиной.

Синагога была основана раввином Исраэлем из Ружина и возведена около 180 лет назад. В 2017 году здание прошло реставрацию. Синагога считается одним из значимых объектов хасидского наследия.

19 ноября сообщалось, что в Закарпатской области Украины недовольные карантинными мерами местные жители перекрыли дорогу и сожгли блокпост. Карантин был введен в селе Иза Хустского района из-за вспышки вирусного гепатита А. Возмущенные жители села перекрыли участок ведущей в Мукачево автотрассы и подожгли блокпост.

Ранее в Житомирской области сгорел храм Украинской православной церкви.