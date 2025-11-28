На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На западе Украины подожгли синагогу

Посол Израиля: произошел поджог Садигурской синаноги в Черновцах на Украине
true
true
true
close
Telegram

Садигурскую синагогу подожгли в Черновцах на западе Украины. Об этом сообщил посол Израиля в Киеве Михаил Бродский.

«По предварительной информации, совершивший поджог страдает психическим заболеванием. Он задержан полицией», — написал дипломат.

По его словам, обошлось без пострадавших, однако «помещению синагоги нанесен ущерб». Бродский добавил, что посольство Израиля поддерживает связь с раввином Черновцов и местной еврейской общиной.

Синагога была основана раввином Исраэлем из Ружина и возведена около 180 лет назад. В 2017 году здание прошло реставрацию. Синагога считается одним из значимых объектов хасидского наследия.

19 ноября сообщалось, что в Закарпатской области Украины недовольные карантинными мерами местные жители перекрыли дорогу и сожгли блокпост. Карантин был введен в селе Иза Хустского района из-за вспышки вирусного гепатита А. Возмущенные жители села перекрыли участок ведущей в Мукачево автотрассы и подожгли блокпост.

Ранее в Житомирской области сгорел храм Украинской православной церкви.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами