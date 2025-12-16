Россиянам рассказали, как загадывать новогодние желания, чтобы они сбывались

Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян в интервью «Радио 1» поделилась методикой, которая помогает превратить новогоднее желание в реалистичный план. По ее словам, многие мечты не сбываются, потому что их формулируют на эмоциональном уровне, а не с помощью осознанного подхода.

Специалист предложила технику «Три П: принять, представить, первый шаг».

«Техника основана на принципах психологии целеполагания», — объяснила Аванесян.

Первый этап — мысленно, в течение двух минут, подвести итоги уходящего года без оценок «хорошо» или «плохо», просто признав: «Да, это был мой год».

Далее, за три минуты, необходимо детально представить себе осуществление желания. Вместо абстрактного «хочу счастья» важно визуализировать конкретные образы, звуки и ощущения, которые будут сопровождать исполнение мечты.

Завершающий и самый важный этап — определить первый маленький шаг, который можно сделать уже 1-2 января. Это должно быть максимально простое и конкретное действие, например, не «начать худеть», а «прогуляться 20 минут» или «найти три рецепта полезных завтраков».

Такой подход создает эмоционально заряженный образ цели, который запускает процесс ее реализации, подчеркнула психолог.

Согласно недавнему опросу, более трети (39%) россиян в детстве писали письма Деду Морозу.

Эта часть опрошенных уточнила, что они передавали листы с желаниями родителям или прятали письмо в морозилку. При этом 60% заявили, что не писали письма, а загадывали желания устно. Некоторые передавали просьбы через родителей, другие — находили иные способы.

