Россияне ответили, писали ли они письма Деду Морозу в детстве

Более трети (39%) россиян в детстве писали письма Деду Морозу, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,1 тыс. человек.

Эта часть опрошенных уточнила, что они передавали листы с желаниями родителям или прятали письмо в морозилку. При этом 60% заявили, что не писали письма, а загадывали желания устно. Некоторые передавали просьбы через родителей, другие — находили иные способы.

«Я стояла рядом с елочкой (попросив на это время взрослых выйти) и говорила с Дедом Морозом. А вот дети мои уже писали письма», - вспоминает респондентка.

Кто-то ответил, что не писал письма, поскольку не верил в Деда Мороза. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

Накануне психолог «Онлайн-школы №1» Кира Гольдштейн в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, что стоит ли говорить своему ребенку, что Деда Мороза не существует. По словам эксперта, психологи сходятся во мнении: ожидание чуда — не просто игра. Это способ ребенка справляться с тревогами и находить опору в мире, который пока кажется сложным и непредсказуемым.

