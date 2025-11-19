На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, писали ли они письма Деду Морозу в детстве

«КП»: 39% россиян писали письма Деду Морозу в детстве
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Более трети (39%) россиян в детстве писали письма Деду Морозу, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,1 тыс. человек.

Эта часть опрошенных уточнила, что они передавали листы с желаниями родителям или прятали письмо в морозилку. При этом 60% заявили, что не писали письма, а загадывали желания устно. Некоторые передавали просьбы через родителей, другие — находили иные способы.

«Я стояла рядом с елочкой (попросив на это время взрослых выйти) и говорила с Дедом Морозом. А вот дети мои уже писали письма», - вспоминает респондентка.

Кто-то ответил, что не писал письма, поскольку не верил в Деда Мороза. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

Накануне психолог «Онлайн-школы №1» Кира Гольдштейн в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, что стоит ли говорить своему ребенку, что Деда Мороза не существует. По словам эксперта, психологи сходятся во мнении: ожидание чуда — не просто игра. Это способ ребенка справляться с тревогами и находить опору в мире, который пока кажется сложным и непредсказуемым.

Ранее в РПЦ объяснили, почему нельзя верить в Деда Мороза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами