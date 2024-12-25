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Россиянам посоветовали оценить итоги года по 10-балльной шкале

Психотерапевт Хамидуллин порекомендовал оценить итоги года по 10-балльной шкале
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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы подвести итоги года, необходимо составить список важнейших событий, как удачных, так и неудачных, и оценить их по 10-балльной шкале. Такой совет в интервью РИАМО дал врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.

«Выделите наиболее значимые моменты и разберите каждый из них отдельно. Подумайте: какой опыт вы получили в результате? Какие уроки можно извлечь? Что нужно или, наоборот, не нужно делать, чтобы закрепить успех или не повторять ошибок? Запишите свои ответы», — сказал специалист.

Он подчеркнул, что такой анализ поможет сохранить психическое и физическое здоровье, а также раскрыть способности человека для новых достижений.

Кроме того, врач порекомендовал составить список конкретных целей на следующий год и проводить их ежемесячный анализ.

До этого Хамидуллин отмечал, что мечты, желания и цели — это не одно и то же. Мечта, по его словам, — это абстрактный образ, который не всегда бывает реалистичным. Желания могут меняться в зависимости от текущих потребностей. Цель — это конкретный образ результата и примерный план шагов, которые нужно предпринять для ее достижения, пояснил он.

Ранее психолог рассказала, как загадывать новогодние желания.

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