ПВО сбила третий беспилотник, летевший на Москву

Собянин: силами ПВО уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву

Система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил в своем канале в Max мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил мэр.

Всего с полуночи было сбито три БПЛА, летевших на столицу.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко информировал, что над регионом сбили дрон.

Как сообщили в министерства обороны России, в ночь на 16 декабря силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 83 украинских беспилотника.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Красноармейске нашли пункт управления дронами элитного отряда ВСУ.