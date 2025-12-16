На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны назвали количество уничтоженных за ночь беспилотников

МО РФ: средства ПВО уничтожили 83 БПЛА над территорией России
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 83 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, больше всего дронов — 64 беспилотника — были уничтожены над территорией Брянской области. Еще девять БПЛА сбили над Калужской областью. Пять беспилотников были уничтожены над территорией Смоленской области.

«2 БПЛА уничтожены над Московским регионом, в том числе 1, летевший на Москву, 2 — над территорией Республики Крым и 1 — над территорией Тверской области», — говорится в сообщении министерства.

16 декабря мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны России сбили беспилотник, который направлялся к Москве.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
