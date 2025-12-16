Депутат усомнилась, что новый закон об охране Байкала спасет озеро

В Бурятии объявили о начале строительства очистных сооружений на Байкале в рамках нового закона. Однако это решение не поможет сохранить озеро и не улучшит экологическую ситуацию, а для строительства очистных и раньше не было никаких преград. Об этом депутат Мосгордумы Елена Янчук заявила в эфире Общественной Службы Новостей.

«Новый закон об охране Байкала ничего не добавляет к возможности защиты озера, он ослабляет природоохрану Байкала, — заявила Янчук. — Наличие или отсутствие недавно принятых поправок никак не влияют на ситуацию, потому что очистные сооружения там пытаются строить уже долгое время».

Она добавила, что из федерального бюджета на эти цели выделяются десятки миллиардов рублей, однако проекты строительства очистных не реализуются, а также постоянно «проваливается» работа по рекультивации БЦБК. По словам Янчук, на строительство очистных в Цлан-Удэ уже выделено порядка 11-15 млрд рублей, однако до сегодняшнего дня результатов нет. И раньше, до принятия соответствующих поправок никаких преград для возведения очистных не было, заявила депутат, добавив, что проблема заключается в низком качестве управления.

На днях ассоциация менеджеров провела заседание комитета по экологии и охране окружающей среды на тему «Будущее Байкала». Участники, среди которых были ученые, общественники, представители власти, бизнеса и коренных народов Прибайкалья, обсудили современное состояние экосистемы озера Байкал, существующие риски и возможные пути решения, чтобы сохранить уникальный природный объект, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Госдума приняла закон о запрете сплошных рубок на Байкале.