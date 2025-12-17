Россияне узнали, как лечиться музыкой

Эксперт Левитин: музыка может помочь в лечении Альцегеймера и ПТСР

Писатель и профессор психологии и поведенческой нейробиологии в канадском университете Макгилла Дэниел Левитин заявил, что музыка имеет терапевтический эффект. Его слова «Газете.Ru» передал Институт музыкальных инициатив.

Как рассказал Левитин, музыка способна облегчать симптомы болезни Паркинсона и Альцгеймера, депрессии, хронической боли и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). По словам профессора, некоторые мелодии могут влиять на ключевые нейромедиаторы, что ведет к измеримым переменам в физическом и психическом состоянии.

«Музыка облегчает боль, повышает выносливость и решимость, она способна изменить наше восприятие времени: когда мы лежим на больничной койке и нам нечем заняться; когда отправляемся в длительное путешествие или погружаемся в виртуальный мир игры», — поделился писатель.

Левитин является автором международного бестселлера «На музыке: Наука о человеческой одержимости звуком». В 2025-м он выпустил книгу «Музыка как лекарство». В России дистрибуцией произведения занимается Институт музыкальных инициатив.

