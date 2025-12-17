«Ты кто вообще?» Названа проблема Станковича в общении с игроками «Спаратка»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич на YouTube-канале в «О, родной футбол!» рассказал, что бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович утратил контроль над игроками команды.

«Он, скажем так, некорректно обращался к игрокам. Может быть, с высоты своего игроцкого опыта. Он говорил: «Ты кто вообще? Что ты делаешь, как ты здесь оказался? Ты ни подать, ни принять не можешь. И вот мне кажется, что это его очень сильно оттолкнуло от команды», — поделился он.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение со Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее стало известно, полностью ли «Спартак» рассчитался со Станковичем.