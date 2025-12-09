Госдума приняла закон о запрете сплошных рубок на Байкале

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о запрете сплошных рубок на Байкале. Об этом пишет РИА Новости.

Законом устанавливается запрет сплошных рубок в центральной экологической зоне лесных насаждений на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, также закрепляется возможность «санитарных рубок».

Законопроект внесли в Госдуму еще в 2023 году, тем же летом его приняли в первом чтении.

Летом сообщалось, что Минприроды подготовило пакет поправок, разрешающих сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

До этого в Госдуме напомнили о штрафах за вырубку деревьев на дачном участке. За самовольно спиленное дерево можно получить штраф от 3 тыс. до 4 тыс. руб., а если при этом были применены специальные технические средства, наказание составит от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Ранее экс-замглавы ФГАУ «Оборонлес» Куприянова осудили за незаконную вырубку леса.