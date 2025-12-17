Девушка расправилась c женихом спустя несколько часов после помолвки

В Германии девушка расправилась c женихом спустя несколько часов после того, как он сделал ей предложение. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел в Баварии ночью 1 июня, всего через несколько часов после того, как 24-летний Джулиан Л. сделал предложение своей 26-летней возлюбленной Кристине К. на свадьбе у друзей.

Незадолго до трагедии пара обменивалась эротическими сообщениями, но после вечеринки Джулиан попытался изнасиловать Кристину. При этом мужчину вырвало.

Отбиваясь от пьяного партнера, Кристина схватила оказавшийся поблизости нож с 8-сантиметровым лезвием и ударила Джулиана в прямо в сердце.

Родные жертвы утверждают, что он был любящим отцом двоих детей, избегавшим конфликтов. Однако начальник Кристины подтвердил, что ранее замечал у нее синяки, а она иногда была вынуждена ночевать в кабине грузовика.

Девушка находится под стражей уже шесть месяцев. Обвинение требует для подсудимой 10 лет тюрьмы, а сторона защиты добивается оправдания, утверждая, что Кристина действовала в рамках самообороны.

Ранее девушка не дожила до свадьбы из-за сделанной женихом татуировки.