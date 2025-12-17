На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Девушка расправилась c женихом спустя несколько часов после помолвки

В Германии дальнобойщица заколола жениха ножом вскоре после помолвки
close
РИА «Новости»

В Германии девушка расправилась c женихом спустя несколько часов после того, как он сделал ей предложение. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел в Баварии ночью 1 июня, всего через несколько часов после того, как 24-летний Джулиан Л. сделал предложение своей 26-летней возлюбленной Кристине К. на свадьбе у друзей.

Незадолго до трагедии пара обменивалась эротическими сообщениями, но после вечеринки Джулиан попытался изнасиловать Кристину. При этом мужчину вырвало.

Отбиваясь от пьяного партнера, Кристина схватила оказавшийся поблизости нож с 8-сантиметровым лезвием и ударила Джулиана в прямо в сердце.

Родные жертвы утверждают, что он был любящим отцом двоих детей, избегавшим конфликтов. Однако начальник Кристины подтвердил, что ранее замечал у нее синяки, а она иногда была вынуждена ночевать в кабине грузовика.

Девушка находится под стражей уже шесть месяцев. Обвинение требует для подсудимой 10 лет тюрьмы, а сторона защиты добивается оправдания, утверждая, что Кристина действовала в рамках самообороны.

Ранее девушка не дожила до свадьбы из-за сделанной женихом татуировки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами