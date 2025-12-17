В Ленобласти авария на трубопроводе оставила без отопления десятки домов

Более 70 многоквартирных домов в Кудрово в Ленинградской области остались без отопления из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале.

«Прекращена подача теплоносителя в 79 многоквартирных домов в Кудрово», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что авария произошла на трубопроводе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к восстановительным работам. Ожидается, что проблема будет устранена до 3:00 мск 18 декабря.

Комментируя ситуацию, председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Сергей Морозов заявил, что специалисты уже произвели работы по демонтажу. Сейчас они заняты сварочными работами.

«Вопрос находится на контроле комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области и штаба по отопительному сезону», — подчеркнул чиновник.

15 декабря 1,4 тыс. домов и учреждений в Ростове-на-Дону остались без отопления и горячей воды из-за дефекта оборудования на теплоэлектроцентрали. Как рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная, отключение затронуло здания в четырех районах города — Советском, Октябрьском, Железнодорожном и Кировском.

Ранее в Иркутской области произошла авария на теплотрассе.